Maharashtra Political Crisis Live Update: संजय राउत ने बागी विधायकों पर कसा तंज, कहा- कब तक गुवाहाटी में छिपे रहोगे, मुंबई आना होगा

महाराष्ट्र में शिवसेनैकिों द्वारा बागी विधायकों के कार्यालय पर तोड़फोड़ करने को लेकर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है. ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शिवसेना कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि मैं शिवसेना और उसके कार्यकर्ताओं को एमवीए सरकार के चंगुल से मुक्त करना चाहता हूं, और इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि मेरा यह कदम पार्टी कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए है.

Shiv Sena workers must understand that I want to free Shiv Sena and its workers from the clutches of MVA govt and I have been struggling for the same. This battle is for the betterment of party workers, tweets Eknath Shinde pic.twitter.com/vJFKzXpUWH

— ANI (@ANI) June 25, 2022