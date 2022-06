Maharashtra Political Crisis Live Update: उद्धव ने बुलाई शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हिंसा की आशंका के बीच मुंबई पुलिस अलर्ट

मुंबई में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा, हम नेकल (महा विधानसभा के) डिप्टी स्पीकर से 12 और अब 4 और विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था. हमने फिर से डिप्टी स्पीकर से बात कर कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है; उनकी अयोग्यता का नोटिस कल या उसके अगले दिन तक उन्हें मिल जाएगा.

#Maharashtra | As per law, when 2/3rd members leave a political party, they have to merge with another party. Now they’ll go far from saffron & Shiv Sena… they used to say that they are Shiv Sena but they will be permanently far from Shiv Sena: Shiv Sena MP Arvind Sawant pic.twitter.com/FpT8sgkLDC

