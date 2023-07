मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को हुए बड़े उलटफेर के बाद फिर से भूचाल आ गया है. अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए उनकी पार्टी के अधिकांश विधायकों को अपने समर्थन में कर लिया और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम की हैसियत से शामिल हो गए. अब महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार आज मुंबई में नए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इसी क्रम में महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 5 जुलाई को एनसीपी के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी, पार्टी जिला प्रमुख और राज्य प्रमुखों की बांद्रा (महाराष्ट्र) में बैठक बुलाई है. इसी दौरान एनसीपी के वर्तमान और राष्ट्रीय शरद पवार ने भी अपने सभी डेलीगेट्स की बैठक बुलाई है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार और अजित पवार गुट बुधवार को क्रमशः दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र और उपनगरीय बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में अपनी अलग-अलग बैठक करेंगे. दोनों गुट के पदाधिकारियों ने बताया कि राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने खेमे में शामिल नेताओं की बुधवार दोपहर एक बजे बैठक बुलाई है, जबकि शिंदे-फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने वाले अजित पवार नीत गुट की बैठक सुबह 11 बजे होगी. अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वाल्से पाटिल और हसन मुश्रीफ सहित नौ विधायकों की बगावत से रविवार को पार्टी में हुई टूट के बाद यह दोनों गुटों के सभी पदाधिकारियों की पहली बैठक होगी. दोनों गुटों ने दावा किया है कि उन्हें ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल है.

Mumbai | Amid the NCP crisis in Maharashtra, newly-appointed Deputy CM Ajit Pawar calls all NCP MPs, MLAs, MLCs, District heads and State delegates, asking them to be present for a meeting on 5th July in MET Bandra.

At the same time, Sharad Pawar calls all its members on the… pic.twitter.com/T4lnYszzDY

— ANI (@ANI) July 4, 2023