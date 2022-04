पुणे (महाराष्ट्र) . पुणे शहर के कोंढवा के परगे नगर इलाके में मंगलवार को एक साथ 5-6 गोदामों में आग लग गई. दमकल की 10 गाड़ियाें ने मौके पर मौजूद रह कर आग पर काबू पाया. फर्नीचर के गोदामों में लगी आग के कारण उसमें रखा करोड़ों की कीमत का सामान जलकर खराब हो गया है. इधर दमकल कर्मियों ने बताया कि फोन पर सूचना मिलते ही एक साथ कई वाहनों से आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया था. अधिक विवरण की प्रतीक्षा है.

मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है. इधर गोदाम मालिकों और गोदाम में रखे सामान के बारे में पूछताछ की जा रही है. आग लगने के असल कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. स्‍थानीय लोगों ने बताया कि उन्‍हें इस घटना के जानकारी शोर मचाती दमकलों के कारण लगी. वहीं गोदाम के आसपास रहने वालों ने बताया कि ये फर्नीचर के गोदाम हैं और इसमें कई प्रकार का सामान रहता है.

#WATCH | Maharashtra: A fire broke out in 5-6 godowns in the Parge Nagar area of Kondhwa, Pune. 10 fire engines present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/8ngBiIFhz1

— ANI (@ANI) April 26, 2022