मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वक्त से इतनी उथल पुथल भरी हो गई है कि हर दल दूसरे को लेकर रोज नए अनुमान लगा रहा है. इतनी हलचल तो भूकंप की धरती कहे जाने वाले जापान में नहीं होती है जितनी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर मची हुई है. शिव सेना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) दूसरा दल है जिसके दो फाड़ हो गए हैं. अजित पवार ने 8 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हाथ थामा और 2 जुलाई को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बन गए.

लेकिन बात इतनी नहीं है, उसके बाद भी चाचा (शरद पवार) और भतीजे (अजित पवार) के बीच बैठकों का दौर जारी है. राकांपा प्रमुख शरद पवार और अजित पवार की हालिया बैठक ने एक बार फिर अटकलें तेज कर दी हैं कि पार्टी के भीतर कुछ तो पक रहा है. क्योंकि दोनों के अलग होने के बाद 12 अगस्त को हुई बैठक पहली नही बल्कि चौथी मुलाकात थी.

एजेंडा लगभग एक ही था, शरद पवार को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के विरोधी खेमे में शामिल होने के लिए मनाना और उनका आशीर्वाद लेना था. आखिरी मुलाकात एक उद्योगपति के आवास पर हुई थी, जो चाचा और भतीजे दोनों का करीबी माना जाता है. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक का परिणाम वही था – शरद पवार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके गठबंधन पैटर्न के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के समर्थन पर अड़े रहे.

हालांकि शरद पवार ने बैठक में कुछ भी राज छिपाने जैसी बात से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने परिवार के वरिष्ठ हैं, और परिवार का कोई भी सदस्य उनसे जब चाहे, जैसे चाहे मिल सकता है, इसमें गलत क्या है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असली राकांपा भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी.

