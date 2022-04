नासिक में जल संकट: जान जोखिम में डाल कर कुएं से पीने का पानी भर रही हैं महिलाएं, देखें Video

नासिक. गर्मी शुरू होते ही महाराष्ट्र में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है. राज्य में कई ज़िलों के गांव में लोगों को पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है. नासिक के कई गांवों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है. महिलाएं जान जोखिम में डालकर कुंए से पीने का पानी भर रह रही हैं. हालांकि सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इस साल नासिक में पिछले साल से बेहतर हालात हैं.

कुएं से पानी भरने का एक वीडियो नासिक के रोहिले गांव में रिकॉर्ड किया गया है. इसे देख कर आप हैरान रह जाएंगे.यहां कुएं के पास महिलाओं और बच्चों की भीड़ है. बड़ी संख्या में कुएं के पास पानी भरने के लिए बर्तन रखे हैं. कुएं में पानी तो है, लेकिन इसे भरना आसान नहीं है. दरअसल भयंकर गर्मी के चलते पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है. लिहाज़ा पानी भरने के लिए दो महिलाएं सीढ़ियों के सहारे कुएं में उतर गई. ऊपर से लोग प्लास्टिक के डब्बे रस्सियों के सहारे उन तक पहुंचा रहे हैं. इसके बाद पानी में सीढ़ियों पर खड़ी ये महिलाएं पानी भरकर ऊपर पहुंचा रही है. ये बेहद जोखिम भरा है. ज़रा सी चूक हुई तो ये दोनों महिलाएं पानी गिर सकती हैं. लेकिन इनकी अपनी मजबूरियां हैं.

#WATCH: Maharashtra |Women in Rohile village, Nashik descend into well to fetch water due to shortage of water

We have to travel 2kms to fetch water from the well by getting inside it as our village doesn’t have water facilities. At times, some women fall into the well, they say pic.twitter.com/P7EFhv07pO

