ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में समुद्र तट पर शुक्रवार को एक संदिग्ध सूटके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. इसमें एक अज्ञात महिला का बिना सिर का शव मिला है. पुलिस ने यह जानकारी दी. उत्तन थाने के वरिष्ठ निरीक्षक शौराज रानवारे ने बताया कि सुबह मीरा-भयंदर में उत्तन क्षेत्र के पाली में समुद्र तट पर करीब 25 वर्षीय महिला का शव एक शूटकेस में मिला है. उन्होंने बताया कि राहगीरों ने यह शव देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए ले भेजा गया.

अधिकारियों के मुताबिक, उत्तन बीच पर सुबह की सैर के लिए निकले एक व्यक्ति को सुबह 8 बजे एक सूटकेस मिला था. मृतक की खबर मिलते ही उत्तन सागरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. अधिकारी ने बताया कि महिला ने टी-शर्ट पहन रखी थी और उसके दाहिने बांह पर धार्मिक निशान गुदे हुए थे. शरीर अल्फ़ा लोगो वाले एक बैग के अंदर अटका हुआ था.

Body of a Hindu girl has been found from the Arabian sea near Mumbai. The worst part about it is her head is missing, must be ch0pped off…

I hope it will be investigated properly!! @MumbaiPolice @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/myEQCQVPTu

