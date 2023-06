ठाणे/मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने एक और बड़ा झटका दिया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता एवं विधान पार्षद मनीषा कायंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में रविवार को शामिल हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मामलों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंच से बाहर हैं. कायंदे ने यह भी दावा किया कि ठाकरे गुट में महिलाओं से पैसे मांगे जाते हैं. पिछले दो दिनों में ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के लिए यह दूसरा झटका है. एक दिन पहले वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

ठाणे में शिवसेना में शामिल होने के बाद एक कार्यक्रम में कायंदे शिंदे ने दावा किया कि उन्होंने यह देखने के लिए एक साल तक इंतजार किया कि क्या ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट इस बात पर आत्मविश्लेषण करेगा कि पार्टी कार्यकर्ता शिवसेना (यूबीटी) क्यों छोड़ रहे हैं. कायंदे को शिवसेना का सचिव और प्रवक्ता बनाया गया. कायंदे ने कहा, ‘एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना मूल शिवसेना है जो बालासाहेब ठाकरे की है.’

#WATCH | Thane, Maharashtra: Well, I would not call it the Shinde camp. It is the Shiv Sena established by Balasaheb Thackeray. It is now officially with CM Eknath Shinde. I was in Shiv Sena yesterday as well. It is not a change for me…It is just a change of leadership. I… pic.twitter.com/fwOJ69eA5I

