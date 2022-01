कोरोना को लेकर मिलिंद देवड़ा ने नेताओं को कोसा, बोले- इन्हें नर्क में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि...

नई दिल्‍ली. कांग्रेस (congress) नेता और पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) ने मंगलवार को किए एक ट्वीट में राजनेताओं को कोसा है और कहा है कि हमें राजनेताओं पर विश्‍वास नहीं करना चाहिए जो कोरोना का खतरा कम आंक रहे हैं या बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं. उन्‍होंने कहा है कि इस कारण हमें वैज्ञानिकों और डॉक्‍टर्स की अपेक्षा राजनेताओं पर विश्‍वास नहीं करना चाहिए.

मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) ने कहा है कि उन राजनेताओं का नरक में खास स्‍थान है जिन्‍होंने आर्थिक रूप से विनाशकारी लॉकडाउन्‍स लगाए हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रैली के आयोजन करते रहे और उसमें शामिल भी हुए. मिलिंद इससे पहले भी लॉकडाउन का विरोध जता चुके हैं.

Politicians downplaying or exaggerating the risk of #COVID19 are the reason why we should never trust politicians over scientists & doctors.

But there’s a special place in hell for politicians who impose economically devastating lockdowns, then organise & attend public rallies.

— Milind Deora | मिलिंद देवरा ☮️ (@milinddeora) January 11, 2022