VIDEO: आज ​इतिहास हो जाएगा मुंबई का 150 साल पुराना Carnac Bridge, चालू है पुल गिराने का काम

मुंबई. मध्य रेलवे मुंबई मंडल (Central Railway Mumbai Division) ने अपनी उपनगरीय लाइन सीएसएमटी और मस्जिद स्‍टेशन के बीच करीब 150 साल पुराने ब्रिटिश कालीन कार्नैक रोड ओवर ब्रिज (Carnac Road Over Bridge) को तोड़ने के लिए 19 से 20 नवंबर तक 27 घंटे के जंबो ब्‍लॉक की घोषणा की है. शनिवार देर रात से इस पुल को गिराने का काम शुरू हुआ, जो आज रात तक चलेगा. इस दौरान हार्बर लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Terminus)और वडाला स्टेशन (Wadala Station) के बीच लोकल ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस विशेष ब्‍लॉक की वजह से सीएसएमटी और भायखला के बीच मेन लाइन पर किसी भी स्‍थानीय व लंबी दूरी की ट्रेनों का आवागमन नहीं होगा.

पुल को गिराने के लिए सीएसएमटी और मस्जिद स्‍टेशन के बीच छह रेलवे लाइनों को ब्‍लॉक किया गया है, जिससे ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा. बता दें कि मध्य रेलवे के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर लगभग 1800 से ज्‍यादा लोकल ट्रेन चलती हैं, जिनमें ‘हार्बर’ (Harbour Lines) और ‘मेन’ लाइन भी शामिल हैं. ये ट्रेनें दक्षिण मुंबई में सीएसएमटी से होकर गुजरती हैं. एक अनुमान के अनुसार इस विशेष ब्‍लॉक की वजह से मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों के साथ बाहरी ट्रेनों से यात्रा करने वाले लगभग 37 लाख से अधिक यात्री प्रभावित होंगे.

#WATCH | Mumbai: Morning visuals of dismantling of Carnac Road Over Bridge, built nearly 150 years ago; the Central Railway conducts a 27-hour mega block which started last night for the same pic.twitter.com/wlO8xa2CDt

— ANI (@ANI) November 20, 2022