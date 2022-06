मुंबई. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) अपनी चिर परिचित शैली में जवाब देते नजर आए. उनसे पूछा गया कि महाराष्‍ट्र के विधायक तो असम (Assam) में डेरा डाले हुए हैं और उनके गुवाहाटी में होने की खबर है. इस पर संजय राउत ने कहा कि काजीरंगा घूमने के लिए एक अच्छी जगह है. उस क्षेत्र में अच्छी बारिश भी हो रही है. जो लोग प्रकृति को देखना चाहते हैं वे वहां जा सकते हैं. वे मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार संजय राउत ने मीडिया के सवालों के बीच बागी विधायकों पर तंज कसा है. संजय राउत ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि संघर्ष जारी रहेगा. गौरतलब है कि शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई में शिवसेना के बागी विधायकों के विद्रोह के कारण महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गंभीर संकट का सामना कर रही है.

Kaziranga is a good place to visit. The area is also receiving good rainfall. Those who want to see nature can go there: Shiv Sena leader Sanjay Raut when asked about Maharashtra MLAs camping in Guwahati, Assam pic.twitter.com/6jx8CAj72C

— ANI (@ANI) June 22, 2022