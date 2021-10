नवरात्रि के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, कई लोगों की छूट गई फ्लाइट

मुंबई. मुंबई के इटरनेशनल एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर आज अफरा-तफरी का माहौल है. दुर्गा पूजा पर घर जाने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई है. हालत ये है कि इस वक्त एयरपोर्ट किसी भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन की तरह दिख रहा है. कहा जा रहा है कि भारी भीड़ के चलते कई लोगों की फ्लाइट भी छूट गई. लोग हवाई अड्डे के अधिकारियों को भीड़ के खराब प्रबंधन के लिए दोषी ठहराया रहे हैं. कई लोग घंटों से लंबी कतार में फंसे हैं.

गुस्साए यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है. संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने ट्वीट कर लिखा, ‘सचमुच ऐसा लगता है कि हम अंधेरे युग में हैं. अंतहीन भीड़ दिख रही है. कई मशीनें टूट गई है. हर तरफ अफरा-तफरी है. कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं. लेकिन हालात को संभालने में वो बिल्कुल असमर्थ हैं.’

Just see the chaos and crowd this morning at mumbai airport security hold area !!! pic.twitter.com/FMmcQh019j

इंडिगो और कुछ और एयरलाइंस अपने यात्रियों को जल्दी एयरपोर्ट पर आने का अनुरोध कर रहे हैं. इस बीच अर्जुन व्यास नाम के एक पैसेंजर ने ट्वीट किया कि उनकी फ्लाइट छूट गई है. उनके मुताबिक लोग लाइन तोड़ रहे हैं. साथ ही लोग बेल्ट पर लगेज फेंक रहे हैं.

Complete chaos at Mumbai airport and the poor admin/officials have no idea how to control it. Proper mismanagement. @AdaniOnline @CSMIA_Official pic.twitter.com/dXElWci8pM

— Neelesh Arora (@AroraNeelesh) October 8, 2021