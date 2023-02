'स्थिति जांचे, जल्दी निकलें...', पीएम मोदी की यात्रा से पहले मुंबई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन सा रूट रहेगा ब्लॉक

मुंबई: प्रधानमंत्री की मुंबई यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ-साथ मुंबई एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. शुक्रवार को यानी आज दो वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच रहे हैं. आज पीएम मोदी दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. ऐसा पहली बार होगा जब पीएम मोदी दो वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ झंडी दिखाएंगे.

मुंबई हवाई अड्डे ने ट्रैफिक को देखते हुए अपने यात्रियों के लिए एक सलाह जारी की. यह एडवाइजरी CSMIA के ट्विटर हैंडल से जारी की गई है, जिसमें लिखा है- ’10 फरवरी को वीवीआईपी शेड्यूल के कारण कई रूट बंद रहेंगे. सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फ्लाइट स्टेटस एक बार जरूर चेक कर ले और एयरपोर्ट को पहले ही खाली कर दें. हमारी टर्मिनल ऑपरेशंस टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है, जो यात्रियों की सहायता करेगी.’

Due to the VVIP movement scheduled on 10th Feb, 2023, #MumbaiAirport advises all the passengers to check the flight status with their respective airlines and leave for the airport early.#GatewayToGoodness #CSMIA #Advisory #Travel #Airport #Aviation #Mumbai #India pic.twitter.com/F4UL6WJPB2

— CSMIA (@CSMIA_Official) February 9, 2023