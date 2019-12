अमृता फडणवीस ने किया ट्वीट, ‘केवल ठाकरे का उपनाम लगाने से भी कोई 'बाल ठाकरे' नहीं बन सकता!’

Very true @Dev_Fadnavis ji ! One cannot be a ‘Thackeray’ also by just putting ‘Thackrey’ surname after his name ! One needs to be true, principled & should think for betterment of people & party members above his own family & power dynamics ! @ShivSena @OfficeofUT https://t.co/3W0AsvcTeG

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 22, 2019



Rahul Gandhi’s statement is absolutely condemnable!

He is nowhere close to even a single good deed of Veer Savarkar & his greatness.

Not just this,he should not even do the blunder of considering himself as ‘Gandhi’!One cannot become ‘Gandhi’by just keeping his surname as Gandhi!

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 14, 2019



People are supporting #CitizenshipAmendmentAct as it is not against any caste or religion.

But only for political gains some political parties are misleading people & trying to create confusion.

Today people are on streets to show their strong support. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/ONpPApXJbN

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 22, 2019

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) ने रविवार को बिना नाम लिए परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि, ‘वेरी ट्रू देवेंद्र फडणवीस जी! (उन्हें टैग करके) उनके नाम के बाद केवल ठाकरे का उपनाम लगाने से कोई भी 'ठाकरे' नहीं बन सकता! एक को अपने परिवार और सत्ता की ललक से ऊपर लोगों और पार्टी के सदस्यों की बेहतरी के लिए सच्चे, सैद्धांतिक और ईमानदार होने की जरूरत है!’अमृता फडणवीस ने इस ट्वीट के साथ देवेंद्र फडणवीस के 14 दिसंबर 2019 के उस ट्वीट को कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि, ‘राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से निंदनीय है! उन्होंने कहा कि वे वीर सावरकर और उनकी महानता के एक भी अच्छे कार्य के पास भी कहीं नहीं हैं. इतना ही नहीं, उन्हें खुद को 'महात्मा गांधी' मानने की बड़ी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना उपनाम गांधी रखकर महात्मा गांधी नहीं बन सकता है.’महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल देश में अशांति फैलाने के लिए नए कानून को लेकर गलतफहमियां फैला रहे हैं.फडणवीस ने स्थानीय संगठन लोकाधिकार मंच की ओर से सीएए के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब लोग संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं. फडणवीस ने कहा, 'बड़ी संख्या में लोग संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन कर रहे हैं. कानून देशहित में है और यह किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है.'