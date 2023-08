मुंबई. बिल्लियों को परेशान करने से गुस्से में आई एक 35 वर्षीय महिला ने कुत्ते पर एसिड फेंक दिया. यह मामला जैसे ही सामने आया, हंगामा मच गया. इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई है. तेजाब फेंकने के बाद ब्राउनी नाम का कुत्ता गंभीर रूप से झुलस गया. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस एक्शन में आई और महिला को कुत्ते पर तेजाब फेंकने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है. यह घटना बुधवार की है जब मालवणी की रहने वाली शबिस्ता सुहैल अंसारी नाम की महिला ने कुत्ते पर तेजाब फेंक दिया.

पुलिस के अनुसार, महिला पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत जानवरों के साथ क्रूरता का आरोप लगाया गया है. एसिड अटैक में कुत्ता गंभीर रूप से झुलस गया और उसे इलाज के लिए पशु अस्पताल ले जाया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसमें महिला एसिड फेंकती हुई नजर आ रही है.

A woman throws acid on Dog- This is cruelty – this lady should be booked @MumbaiPolice pic.twitter.com/AIjM1Q2jDm

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) August 18, 2023