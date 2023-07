मुंबई : बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच उनकी तरफ से शुक्रवार को इस पर अपनी स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी गई. पंकजा ने साफ कहा कि ऐसा बिल्‍कुल नहीं है. वह बीजेपी (BJP) का दामन नहीं छोड़ेंगी. साथ ही उन्‍होंने यह रिपोर्ट चलाने वाले न्‍यूज चैनल के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की बात भी कही.

बीजेपी नेत्री पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर कहा कि “कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि मैं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से दो बार मिली हूं और मैं बीजेपी छोड़ रही हूं और कांग्रेस में शामिल हो रही हूं. ऐसी खबरें बिल्कुल झूठी हैं.”

#WATCH | BJP national secretary Pankaja Munde says, “…A few days back a news report came in that I met Rahul Gandhi & Sonia Gandhi twice and I am quitting BJP & joining Congress. Such news reports are absolutely false. I swear that I have never spoken with any leader of any… pic.twitter.com/SilSJTShq3

— ANI (@ANI) July 7, 2023