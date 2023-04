VIDEO: जहां 'Adipurush' और 'Ram Setu' हुए शूट, उसके मिटे नामों-निशां, BMC ने बुलडोजर से किया ध्वस्त

मुंबई. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा आज शुक्रवार को मुंबई के मड आइलैंड इलाके में अवैध तरीके से बनाए गए मूवी स्टूडियो पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई. यह फ‍िल्‍म स्‍टूड‍ियो पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख (Aslam Sheikh) द्वारा बनाया गया था. यह स्‍टूड‍ियो प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पर्यावरण मंत्रालय के निशाने पर था. कांग्रेसी नेता असलम शेख ने इस अवैध स्‍टूड‍ियो का न‍िर्माण जुलाई 2022 में क‍िया था.

जानकारी के मुताब‍िक महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मड में कथित स्टूडियो घोटाले के संबंध में अगस्त 2022 में एक नोटिस जारी क‍िया गया था. इस नोट‍िस के बाद मुंबई कलेक्टर और नगर निगम की ओर से सख्‍त आदेश जारी क‍िए गए और अब अदालती के आदेशों के बाद इस कार्रवाई को अंजाम द‍िया गया है.

#WATCH | BMC action against “illegally built” film studios in Madh area of ​​Mumbai following court orders pic.twitter.com/Orn1k7W1j4

— ANI (@ANI) April 7, 2023