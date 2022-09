मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के किंग्स सर्कल रेलवे ब्रिज (Kings Circle Railway Bridge) के नीचे एक बार फिर ट्रक फंसने की घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को सामने आई है. यह बड़ा कंटेनर था. इससे पहले भी इस ब्र‍िज के नीचे कंटेनर फंसने की घटनाएं सामने आती रही हैं.

बताते चलें क‍ि गत मई माह में भी इस ब्र‍िज के नीचे एक बड़े कंटेनर के फंसने की घटना सामने आई थी. इस ट्रक को उस समय ड्राइवर किशन चला रहा था. उसका कहना था कि वह इस रोड पर पहली बार ट्रक चला रहा था. इस वजह से उसे पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा और वह उसमें फंस गया.

Maharashtra | Container truck gets stuck under King’s Circle railway bridge in Mumbai. pic.twitter.com/yZ5NQTy2y3

— ANI (@ANI) September 28, 2022