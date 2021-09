Coronavirus: मुंबई में मास्क ना पहनने पर मार्शल ने लगाया जुर्माना तो भरे ट्रैफिक कार के बोनट पर घसीटा

मुंबई. मायानगरी मुंबई (Mumbai) में नगरीय निकाय के एक मार्शल (Marshal) को व्यस्त चौराहे पर कार के बोनट (Car Bonnet) पर घसीटने का मामला सामने आया है. मार्शल कार को कोविड गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) के उल्लंघन पर रोकने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान कार चालक ने उसे बोनट पर उठा लिया और कई मिनटों तक कार दौड़ाता रहा.

दरअसल मास्क ना पहनकर कोविड नियमों के उल्लंघन पर रोके जाने और 200 रुपये का जुर्माना लगाए जाने पर ड्राइवर तेजी से भागा. ऐसे में मार्शल सुरेश उसकी कार के बोनट पर कूद गया और इस दौरान रुक जा, रुक जा कहता है. इस दौरान सुरेश टी-शर्ट, जींस और टोपी पहने हुआ था. बोनट पर सुरेश सामने लगे वाइपर को पकड़े हुआ था और उसके हाथों में एक नोटबुक थी, जबकि उसके चप्पल पहने हुए पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे. वहीं कार ट्रैफिक के बीच चलती रही.

बता दें कि कार के बोनट पर मार्शल को घसीटे जाने का ये मामला 2 सितंबर का है. लेकिन पांच दिनों बाद चर्चा में इसलिए आया, क्योंकि वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और आरोपी ड्राइवर फरार है.

Kindly please Strick action on this WagonR Car No. MH46 AD 2885 @MumbaiPolice @ThaneCityPolice @CPMumbaiPolice @DGPMaharashtra @CMOMaharashtra @mieknathshinde pic.twitter.com/VliOywnmpv

— Nitesh Shinde  (@NiteshShinde95) September 2, 2021