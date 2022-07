VIDEO: लगातार बारिश से अस्त-व्यस्त हुई मुंबई, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न, अंडरपास में भरा पानी

मुंबई: भारत में मानसून का आगमन मतलब मुंबई के लिए आफत. साल-दर-साल की यही कहानी है. इस बार भी ड्रेनेज ओवरफ्लो, जलमग्न हुई सड़कों, पानी से लबालब भरे सब-वे और अंडरपास की तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार तक के लिए शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मतलब भारी बारिश और खतरे की घंटी.

दहिसर से लेकर आनंद नगर, अंधेरी वेस्ट, चेंबूर-कांदिबली में भी लोगों को जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई शहर और उसके उपनगरीय इलाकों में 5 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. मुंबई के अंधेरी, सायन, चेंबूर और कुर्ला के कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जलभराव के कारण दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त है.

#WATCH | Maharashtra: Mumbai wakes up to severe waterlogging in the aftermath of heavy rains lashing the city.

सड़कों के तालाब बन जाने के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है. गाड़ियां रेंग रही हैं. नवी मुंबई के खंडेश्वर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म के बीच तालाब बन गया है. वहीं, रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सानपाड़ा सब-वे का भी बुरा हाल है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नदियों के जलस्तर पर नजर रखने के लिए भी कहा है.

#WATCH | Maharashtra: Sion area of Mumbai reels under severe waterlogging amidst heavy rainfall lashing the city. pic.twitter.com/3tpGXQlh0w

मौसम विभाग के मुताबिक ने मुंबई में 5-6 जुलाई की शाम करीब 4 बजे तक के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान समंदर में 2 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं. मछुआरों, फेरी सर्विस को अलर्ट कर दिया गया है. मुंबई में पिछले 12 घंटे में 95.81 मिमी, जबकि पूर्वी उपनगर में 115.09 मिली और पश्चिमी उपनगर में 116.73 मिमी बारिश दर्ज हुई है. कोंकण के सिंधुदुर्ग में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं.

#WATCH | Maharashtra: As Mumbai records 95.81 mm of rain in the last 12 hours, Sion Circle in Mumbai faces severe waterlogging.

CM Eknath Shinde has directed officials to keep a vigil & keep the NDRF squads ready. pic.twitter.com/l3reZB3Fn7

— ANI (@ANI) July 5, 2022