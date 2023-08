मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट इलाके में रविवार दोपहर एक होटल में आग लग जाने से तीन लोगों की मौत हो गई. एक अग्निशमन अधिकारी ने यह जानकारी दी. नगर निकाय के एक अधिकारी ने दावा किया कि अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने को लेकर इस होटल को नोटिस जारी किया गया था और उसे इस मामले में अदालत में भी घसीटा गया था.

एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर एक बजकर 10 मिनट पर प्रभात कॉलोनी स्थित पांच मंजिला गैलेक्सी होटल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई, जिससे कुछ कमरों तथा सीढी, लॉबी जैसी जगहों पर बिजली के तार, अन्य उपकरणों, एसी, पर्दे, गद्दे, लकड़ी के फर्नीचर आदि जल गए. उन्होंने कहा, ‘रूपल कांजी (25), किशन (28) और कांतिलाल गोरधन वारा (48) को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. अल्फा वखारिया (19) और मंजूला वखारिया (49) घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है.’

VIDEO | A fire broke out at a five-storey hotel in Santacruz area of Mumbai earlier today. More details are awaited.

