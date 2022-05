मुंबईः LIC बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर भेजी गईं दमकल की 8 गाड़ियां

मुंबई. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बिल्डिंग में शनिवार सुबह आग लग गई. ये इमारत मुंबई के सांताक्रूज इलाके में है. ANI के मुताबिक, आग इतनी भयावह थी कि अग्निशमन विभाग की तरफ से 8 दमकलें मौके पर भेजी गई हैं. आग बुझाने का काम चल रहा है. खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी. दमकल विभाग के अधिकारियों के हवाले से एएनआई ने बताया कि आग बिल्डिंग के दूसरे माले पर लगी है. यहां पर सेलरी सेविंग स्कीम सेक्शन इसकी चपेट में आया है. तमाम कंप्यूटर, फाइलें, फर्नीचर आग की लपटों और धुएं में घिर गए हैं. दमकल अधिकारियों ने बताया कि एलआईसी की इस दो मंजिला बिल्डिंग में लगी आग बुझाने के लिए 8 मोटर पंपों से छोटी पाइप लाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

#WATCH Maharashtra | Fire breaks out in LIC office building at Santacruz in Mumbai. Eight fire tenders at the spot

As per fire officials, Fire confined to electric wiring, installation, computers, file records, wooden furniture, etc. in Salary Saving Scheme section on 2nd floor pic.twitter.com/nMEvykgrN1

— ANI (@ANI) May 7, 2022