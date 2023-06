मुंबई. मानसून ने आखिरकार शनिवार दोपहर मुंबई में दस्तक दे दी और यहां पहली ही बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया. इस कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से कई इलाकों में यातायात जाम देखा गया.

मुंबई में मानसून आम तौर पर 11 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इन बार इसमें काफी देर हुई है. हालांकि पहली ही मानसूनी बारिश में देश की आर्थिक राजधानी पूरी तरह सराबोर होती दिखी. यहां चेंबूर रेलवे स्टेशन पर आज 80.04 मिलीमीटर, विक्रोली में 79.76 मिमी, सायन में 61.98 मिमी, घाटकोपर में 61.68 मिमी और माटुंगा में 61.25 मिमी बारिश दर्ज की गई.

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging in Andheri following heavy rainfall; Andheri Subway is closed for vehicular movement. The traffic has been diverted towards Swami Vivekananda Road. pic.twitter.com/T2znW8k2S8

