मुंबई. मुंबई (Mumbai) के नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) ने ड्रग्‍स मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीच समंदर में क्रूज शिप (Cruise Drugs Party) पर छापेमारी की है. इसमें एनसीबी की टीम को क्रूज शिप में ड्रग्‍स पार्टी होते हुए मिली. साथ ही बड़ी मात्रा में ड्रग्‍स (Drugs) भी बरामद किए गए हैं. इसमें 13 लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ चल रही है. बताया जा रहा है कि इन लोगों में बॉलीवुड के एक बड़े एक्‍टर का बेटा भी शामिल है.

जानकारी के अनुसार यह क्रूज शिप कॉर्डिलिया नामक कंपनी का है. यह शनिवार को मुंबई से गोवा जा रहा था. इसके बाद इसे 4 अक्‍टूबर को सुबह वापस मुंबई आना था. तीन दिन की इस लग्‍जरी क्रूज यात्रा में बॉलीवुड, बिजनेस और फैशन जगत के लोग शामिल थे.

#WATCH | Three women, all residents of Delhi, have been brought to Narcotics Control Bureau (NCB) office in Mumbai for questioning in connection with the raid on a rave party at a cruise off the Mumbai coast yesterday pic.twitter.com/DHfd4HL74n

— ANI (@ANI) October 3, 2021