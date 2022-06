मुंबईः कुर्ला में 4 मंजिला इमारत ढही, लोगों को निकालने में जुटी NDRF की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कुर्ला इलाके में मंगलवार को 4 मंजिला इमारत ढह गई. इसके बाद से स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है. एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आशीष कुमार ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू के दौरान 1 और जिंदा व्यक्ति को बचा लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. कितने लोग फंसे हैं इसकी पुष्टि नहीं है. बीएमसी के अनुसार अब तक कुल 8 लोगों को बचाया गया है. बीएमसी के बीती रात के आंकड़ों के मुताबिक हादसे में 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि 20 से 25 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. वहीं आज यानी कि मंगलवार सुबह तक 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है.

Four-storey building collapse in Kurla, Mumbai | 1 more rescued alive. Rescue operation on. No confirmation on how many people still trapped, says Ashish Kumar, NDRF Dy Commandant

As per BMC’s last night data, 7 people were rescued with 20-25 likely to be trapped under debris pic.twitter.com/uLfj84wiOd

— ANI (@ANI) June 28, 2022