Mumbai Local Train VIDEO: लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए गिरने वाला था शख्स, TC ने सूझबूझ से ऐसे बचाई जान

मुंबई. रेलवे अधिकारी, पुलिस कॉन्सटेबल और अन्य कर्मी अपनी सतर्कता के चलते स्टेशन पर लोगों की रक्षा करते दिख जाते हैं. इनके वीडियो भी अधिकतर वायरस होते रहते हैं. ऐसा ही एक वाकया मुंबई के दादर स्टेशन (Mumbai Dadar Railway Station) पर एक बार फिर देखने को मिला जहां एक टीसी ने चलती लोकल में चढ़ रहे एक शख्स को पटरी पर गिरने से बचा लिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

दादर स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान नागेंद्र मिश्रा नाम के सीनियर टिकट एग्जामनर ने एक यात्री को चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिरते हुए देखा. मिश्रा ने तेजी से आगे बढ़कर नीचे गिर रहे युवक को घसीट लिया जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई. नागेंद्र मिश्रा की सूझबूझ, बहादुरी और तत्काल कार्रवाई से पटरी पर गिर रहे शख्स की जान बच गई.

On duty TC, Shri Nagendra Mishra saved a life of a passenger fallen down while boarding a moving local train at Dadar Station today.

Passengers are requested not to board or alight from a moving train.@RailMinIndia pic.twitter.com/uaIaUPnnnw

— Central Railway (@Central_Railway) January 19, 2022