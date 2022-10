VIDEO: मुंबई की बीच सड़क पर अचानक सवारियों से भरी AC बस धूं-धूंकर जलने लगी

मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई शहर के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास कांदिवली इलाके में गुरुवार की शाम को साढ़े 6 बजे क्रांति नगर से रवाना हुई वातानुकूलित बेस्ट बस में भीषण आग लग गई. गनीमत यह रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, बस में अचानक आग लगने से वातानुकूलित बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई. बताया जाता है कि बस में लगी आग बस चालक (बेस्ट बस) के केबिन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. आग बुझाने के लिए इलाके के दुकानदारों ने पूरी कोशिश की. इसके बाद बस में आग की घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई.

आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. कांदिवली में आग पर तत्काल काबू पाने से बड़ा हादसा होने से टल गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार कांदिवली पूर्व से क्रांतिनगर खंड के लिए बस संख्या 288 लोखंडवाला के अलीका नगर बस स्टॉप पर पहुंची. इसी दौरान चालक के केबिन में अचानक आग लग गई.

#WATCH | Maharashtra: Fire broke out in an AC BEST bus in Lokhandwala Complex of Kandivali Lokhandwala circle of Mumbai. The fire started in the cabin of the bus driver. The fire has been brought under control. No injuries reported: Mumbai Fire Brigade pic.twitter.com/B9FcaSinJh

