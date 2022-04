मुंबई में गहराया लाउडस्पीकर विवाद, MNS ने शिवसेना भवन के आगे बजाई हनुमान चालीसा

मुंबईः महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के कार्यकर्ता रविवार को रामनवमी पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाउडस्पीकर लेकर पहुंच गए. इन पर राम नवमी के पोस्टर भी लगे थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे बंद करा दिया. गाड़ी को जब्त कर लिया. इसके बाद शिवसेना भवन के बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई.

इससे पहले, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को शिवाजी पार्क में एक जनसभा में चेतावनी दी थी अगर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज कम नहीं की गई और उन्हें नहीं हटाया गया तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे. राज ठाकरे ने कहा था कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा था कि मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं. मुझे अपने धर्म पर गर्व है. मैं हिंदुत्व की बात करता रहूंगा. मैं इसे लेकर चेतावनी दे रहा हूं.

Maharashtra | MNS has announced to put a loudspeaker outside Shiv Sena Party HQ ‘Shiv Sena Bhawan’ in Mumbai and play Hanuman Chalisa on it today on the occasion of #RamNavami pic.twitter.com/CkQXME2aeX

— ANI (@ANI) April 10, 2022