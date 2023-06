जबलपुर (मध्‍य प्रदेश). बीजेपी (BJP) की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) ने कहा है कि अगर दो लोग विशुद्ध रूप से प्यार से साथ आए हैं तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो इसे अलग तरीके से देखा जाना चाहिए. पत्रकार द्वारा पूछे गए एक सवाल पर उन्‍होंने यह टिप्‍पणी की. जबलपुर में हाल ही में एक हिंदू पुरुष द्वारा एक मुस्लिम महिला से शादी की गई थी. इसको लेकर ही उनसे सवाल किया गया था. इस पर उन्‍होंने कहा कि ‘मुझे लगता है कि प्यार प्यार है. प्यार कोई दीवार नहीं देखता.’

इधर, मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यह साफ कर चुके हैं कि प्यार की अनुमति दी जाएगी लेकिन राज्य “जिहाद” को बर्दाश्त नहीं करेगा. सरकार “लव जिहाद” के पीछे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. पिछले महीने, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मुस्लिम लड़कियों को “भगवा प्रेम जाल” के खिलाफ खुले पत्र बांटे जाने के बाद उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया था. ‘खुला खत’ शीर्षक वाले पर्चे में आरएसएस और संबद्ध दक्षिणपंथी हिंदू संगठन बजरंग दल की आलोचना की गई थी.

