महाराष्‍ट्र. महाराष्‍ट्र की एकनाथ श‍िंदे सरकार (Eknath Shinde) ने राशन कार्डधार‍ियों (Ration Card Holder) को द‍िवाली का तोहफा देने का ऐलान क‍िया है. श‍िंदे सरकार (Shinde Government) ने द‍िवाली के त्योहार के मद्देनजर राज्य के 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए दिवाली पैकेज योजना के लिए 513 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस फैसले से राशनकार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा. महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से इस संबंध के एक प्रस्‍ताव भी जारी क‍िया गया है.

इस बीच देखा जाए तो श‍िंदे सरकार ने तीन द‍िन पहले ऐलान क‍िया था क‍ि राज्‍य के राशन कार्ड धारकों को दिवाली में रवा, तेल, शक्कर और चना दाल सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी. इन चारों वस्तुओं का पैकेट केवल 100 रुपये में राशन की दुकान में मिलेगा. दिवाली से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने राशन कार्ड धारकों को ये गिफ्ट दिया है.

महाराष्‍ट्र सरकार 700 हेल्‍थ क्‍लीन‍िक खोलेगी

उधर, गत मंगलवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रदेश की जनता के लिए 700 हेल्थ क्लीनिक खोलने का ऐलान किया था. महाराष्ट्र सरकार के यह 700 हेल्थ क्लीनिक शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर खोले जाएंगे, जिन्हें आपला दवाखाना कहा जाएगा.

Maharashtra government has issued a government resolution and allocated Rs 513 crores for the Diwali package scheme for 1.5 crore ration card holders of the state.

— ANI (@ANI) October 7, 2022