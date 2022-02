बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूदा पिता, VIDEO देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े

मुंबई. सोशल मीडिया पर एक शख्स के चलती ट्रेन के आगे अपने बच्चे के साथ कूदते हुए हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. भरत घंडाट नाम के एक ट्विटर यूजर ने बुधवार रात वीडियो ट्वीट किया. घंडाट ने बताया कि यह घटना मुंबई के कल्याण के पास विट्ठलवाड़ी स्टेशन पर हुई और वह व्यक्ति बच्चे का पिता था. उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु हो गई, जबकि बच्चा बच गया.

सीसीटीवी फुटेज में, इस आदमी को बच्चे को पकड़कर छुड़ाने और भागने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद वह आदमी कूद जाता है, बच्चे को अपने साथ खींच लेता है. उसे चलती ट्रेन के नीचे रेलवे ट्रैक पर घसीटते हुए देखा जा सकता है लेकिन बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है.

Kalyan Jako rakhe saiyan can kill no one Incident at Vitthalwadi station near Kalyan Father jumps in front of train with son Father dies after being hit by a train,but nothing happened to the child Name of the deceased Pramod Andhe Child’ name Swaraj Andhe incident caught on cctv pic.twitter.com/0AI1Ty80RZ

