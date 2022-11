मुंबई मेट्रो वन ने बढ़ाया परिचालन समय, यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से लिया ये निर्णय, जानें क्या है शेड्यूल

मुंबई: मुंबई मेट्रो वन ने सोमवार से अपना परिचालन समय बढ़ा दिया है. यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है. इसका शेड्यूल कोविड से पहले जैसा कर दिया गया है. मेट्रो वन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “मेट्रो वन 28 नवंबर से अपने परिचालन घंटों का विस्तार कर रही है. पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 5.30 बजे रवाना होगी और आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 11.20 बजे रवाना होगी.”

सप्ताह के दिनों में दैनिक फेरे 366 से बढ़कर 380 हो जाएंगे. कोविड प्रतिबंधों से पहले मेट्रो वन लगभग 4 लाख यात्रियों को अपनी सेवा देती थी. पहली ट्रेन अंधेरी और घाटकोपर से सुबह 6 बजे रवाना होती थी. अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान में, मुंबई मेट्रो ने घोषणा की, “मुंबई मेट्रो वन ट्रेन सेवा सोमवार, 28 नवंबर से शुरू होगी. पहली ट्रेन वर्सोवा और घाटकोपर दोनों स्टेशनों से सुबह 5:30 बजे रवाना होगी. आखिरी ट्रेन वर्सोवा से रात 11:20 बजे और घाटकोपर से रात 11:45 बजे चलेगी.”

#MumbaiMetroOne extends train operations from Monday, 28th November 2022. The first train will depart at 05:30 am from both Versova and Ghatkopar. The last train from Versova will depart at 11:20 pm and from Ghatkopar at 11:45 pm. #HaveANiceDay

— Mumbai Metro (@mumbaimetro01) November 28, 2022