महिला और युवक अंडरगार्मेंट में छिपाकर ला रहे थे 3 किलो सोना, मुंबई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पकड़ा

मुंबई. सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने दुबई से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे दो यात्रियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3.07 किलोग्राम सोना जब्त किया. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. बरामद किए गए सोने की कीमत 1.63 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी के मुताबिक बरामद किए गए सोने को पाउडर को मोम का आकार देकर भीतरी वस्त्रों में छिपाकर रखा गया था. इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दोनों लोग भारतीय मूल के हैं. सोने को दो पैकेटों में छिपाकर रखा गया था. गिरफ्तार किए गए यात्रियों में एक पुरुष और महिला है.

एक पुरुष और एक महिला को सीमा शुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. अधिकारी ने कहा कि उन्हें एक अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 16 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले हेरोइन की बरामदगी हुई है. डीआरआइ ने कहा कि बरामद किए गए माद्रक द्रव्यों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 80 करोड़ से अधिक बताई गई थी.

Mumbai Airport Customs seized 3.07 Kgs gold valued at Rs 1.63 Crores in two cases from pax arrived from Dubai by SpiceJet Flight SG-14 yesterday. Gold dust in wax form was found concealed in the undergarments by the pax. Two pax are arrested: Mumbai Customs pic.twitter.com/rulVZPA7Hw

— ANI (@ANI) October 11, 2022