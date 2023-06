मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उससे सटे ठाणे में बुधवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है. मूसलाधार बारिश के चलते हुए कुछ इमारतों का हिस्सा ढह गया और कई घरों तक में पानी भर गया. सड़क पर जलजमाव के कारण अंधेरी सबवे को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा. वहीं मलाड में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है.

बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा है कि अगले चार से पांच दिनों में देश की आर्थिक राजधानी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. बीएमसी ने कहा, ‘सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी निचले इलाकों का दौरा करें जहां जलजमाव की संभावना है और तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें.’

#WATCH | Maharashtra: Andheri Subway waterlogged in Mumbai as rain continues to lash the city pic.twitter.com/YRfX3RbO2v

— ANI (@ANI) June 28, 2023