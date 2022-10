Bandra-Worli Sea Link पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 12 घायल, वर्ली जाने वाला रास्ता बंद

मुंबई. बांद्रा वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link Accident) पर आज तड़के करीब 3 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसा इतना जबर्दस्‍त था क‍ि पांचों गाड़‍ियों के परखच्‍चे तक उड़ गए. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. बताया जाता है क‍ि हादसे में करीब 12 लोग घायल हैं ज‍िनमें से 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इन सभी घायलों को नजदीक के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है ज‍िनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक दुर्घटनास्‍थल पर एक गाड़ी पहले से ही दुर्घटनाग्रस्‍त थी. घायलों को लेने के ल‍िए वहां एक एंबुलेंस पहुंची थी. इससे पहले की एंबुलेंस घायलों को लेकर वहां से जाती तीन और गाड़ियां आकर उससे टकरा गईं ज‍िसके बाद कई लोग घायल हो गए. यह तीनों गाड़ियां एम्बुलेंस और पहले से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से टकरा गईं.

Maharashtra | 10 people got injured in a collision between four cars and an ambulance on Mumbai’s Bandra Worli Sea Link pic.twitter.com/7ihc7xnZv5

— ANI (@ANI) October 5, 2022