मुंबई में आफत बनकर बरस रही है बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार तीन दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है. मुंबई के कई जगहों पर जलजमाव की समस्या बढ़ गई है. इसके चलते शहर का ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. बता दें कि बीते बुधवार से ही मुंबई में बारिश जारी है. वहीं बीएमसी ने कहा है कि शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश हुई है. मुंबई में आज अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है. वहीं भारी बारिश के बाद मुंबई के सायन-बांद्रा लिंक रोड पर जलभराव हो गया. बीते गुरुवार की रात को मुंबई के दादर टीटी के खोदाद सर्कल के पास गंभीर जलजमाव ने यातायात की आवाजाही को बाधित कर दिया और एक कार सड़क के बीच में फंस गई.

#WATCH Mumbai | Severe waterlogging hindered traffic movement leaving a car stuck in the middle of the road. Last night visuals from near Khodadad Circle, Dadar TT pic.twitter.com/1T9je6Nyvq

— ANI (@ANI) July 1, 2022