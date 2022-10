मुंबई. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Mumbai International Airport) से एक बार फ‍िर हाई क्वॉलिटी का हेरोइन बरामद क‍िया है. DRI की टीम ने एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 16 किलो हाई क्वॉलिटी का हेरोइन जब्‍त क‍िया है. इस ड्रग्‍स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है.

बताते चलें क‍ि हाल ही में मुंबई के वाशी में DRI ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी थी. डीआरआई के मुताबिक, 198 किलो क्रिस्टल मेथमफेटामाइन और 9 किलो कोकीन पकड़ी गई थी. इनकी बाजार में कीमत 1476 करोड़ रुपये आंकी गई थी. यह ड्रग्स विदेशी संतरों की आड़ में लाई जा रही थी. जानकारी के मुताबिक, डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी मात्रा में क्रिस्टल मेथमफेटामाइन और कोकीन की तस्करी हो रही है.

Maharashtra | Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Mumbai arrested a person from Kerala at the airport after seizing 16 kg of high-quality heroin worth over Rs 80 crores, hidden in a fake cavity inside the trolley bag. Case filed under NDPS Act; further probe underway: DRI pic.twitter.com/85ERrXRctz

— ANI (@ANI) October 5, 2022