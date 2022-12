Mumbai Metro की एक्वा लाइन अंडरग्राउंड ट्रेन का ट्रायल रन शुरू, आप भी Video में लें जायजा

मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने रविवार को शहर में एक्वा लाइन अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई. ट्रायल रन के वीडियो ट्विटर पर व्यापक रूप से शेयर किए गए, जिसमें मुंबईकर मेट्रो का अनुभव लेना चाहते थे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित कई यूजर्स ने महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त किया. इस परियोजना का नेतृत्व करने वाले मुंबई मेट्रो के एमडी अश्विनी भिडे को भी सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया गया.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्प लिमिटेड (MMRCL) के अनुसार, भूमिगत मुंबई मेट्रो लाइन -3 कई पर्यावरणीय लाभ लाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, ऑटोमैटिक लाइट कंट्रोल फीचर वाले स्मार्ट एलईडी लाइटिंग सिस्टम से बिजली की खपत भी कम होगी. मेट्रो लाइन -3 से वाहनों की यात्राओं में 6.65 लाख प्रतिदिन की कमी आएगी और ईंधन की खपत में 3.54 लाख लीटर प्रतिदिन की कमी आएगी. कॉरिडोर प्रति वर्ष 2.61 लाख टन CO2 उत्सर्जन को कम करेगा. MMRCL के अधिकारियों ने कहा कि “सड़क पर 35% की कमी और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी.”

