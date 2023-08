मुंबई. मुंबई के बांद्रा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम लड़के को पीटते हुए कुछ लोग देखे जा सकते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग मिलकर एक मुस्लिम लड़के की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को भी देखा जा सकता है, जो इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है.

A shocking viral video has come to light of a mob beating a young man at Bandra station while the crowd is happily filming the incident. The young man, a Muslim, was travelling in a train with a young Hindu girl (allegedly a minor) when the mob chanting ‘Jai Shri Ram’ hit him… pic.twitter.com/eQgTIUjxtl

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 16, 2023