मुंबई. देश में चोरी छ‍िपे सप्‍लाई हो रही ड्रग्‍स के गोरखधंधे को तोड़ने के ल‍िए नारकोट‍िक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) पूरी तरह से अलर्ट है. इस कड़ी में एनसीबी की मुंबई (Mumbai) जोन ने भारी मात्रा में ब्‍लैक कोकीन (Black Cocaine) जब्‍त की है. तीन क‍िलोग्राम से ज्‍यादा ब्‍लैक कोकीन की अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये आंकी गई है. यह अपने आप में पहला मामला बताया जाता है जब ब्‍लैक कोकीन जब्‍त की गई है.

एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्‍टर अम‍ित गवाते के मुताब‍िक ब्लैक कोकीन को पकड़ना काफी मुश्किल होता है. इसकी स्मेल स्निफर डॉग भी नहीं पकड़ पाते है. इसके पीछे की बड़ी वजह यह होती है क‍ि सामान्‍य कोकीन में स्‍मेल आती है. लेक‍िन ब्लैक कोकीन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है. इसल‍िए इसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है. ब्‍लैक कोकीन (Black Cocain) की पहली बार भारत में स्‍मल‍िंग (Smuggle) की गई है.

एनसीबी अध‍िकारी के मुताब‍िक इस ब्‍लैक कोकीन के बारे में हमारे पास पिन-प्‍वाइंट इंफार्मेशन थी. उन्‍होंने बताया क‍ि यह ब्लैक कोकीन मुंबई से गोवा जाने वाली थी. एनसीबी का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है.

NCB seized 3.20 kgs of high-grade black cocaine coming from Brazil and arrested the carrier and receiver in different cities in an operation spanning 3 days: NCB Mumbai pic.twitter.com/3nbp96yorh

— ANI (@ANI) September 29, 2022