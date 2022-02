मुंबई. मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर कस्टम विभाग (Custom Department) की ओर से की गई चेकिंग में एक महिला के पास से 60 करोड़ रुपये की ड्रग्‍स बरामद हुई है. यह महिला जिम्‍बॉब्‍वे (Zimbabwe) की रहने वाली है. बड़ी मात्रा में ड्रग्‍स (Drugs) मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला 12 फरवरी को जिम्बॉब्वे से मुंबई एयरपोर्ट आई थी. उसके समान की तलाशी के दौरान 7 हजार 6 ग्राम हेरोइन और 1480 ग्राम एमडी नामक ड्रग्स बरामद हुई है.

जिम्‍बॉब्‍वे की महिला से बरामद ड्रग्‍स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 60 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. महिला ने यह ड्रग्स अपनं ट्राली बैग और फाइल फोल्डर में छिपाकर रखे हुए थे. कस्‍टम विभाग का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.

Customs Air Intelligence Unit at Mumbai’s Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport has recovered drugs worth approximately Rs 60 crores from a Zimbabwean passenger on 12th February. The drugs were concealed inside the trolley bag and two file folders pic.twitter.com/VaMtvtGoCh

