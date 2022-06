मुंबई में NCB की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 3.5 करोड़ रुपये का गांजा जब्त

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजा दिया. एनसीबी की जोनल टीम ने एक अंतर राज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है. एनसीबी ने नेसोलापुर मुंबई हाइवे पर एक वाहन में घूम रहे तस्कों के पास से 286 किलोग्राम मादक पदार्थ को जब्त किया. पकड़े गए मादक पदार्थ की बाजार में कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये है.

एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार सोमवार की रात को टीम ने मादक पदार्थ रोधी अभियान के दौरान दो लोगो को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि एनसीबी को सूचना मिली थी एक गिरोह भारी मात्रा में मादक पदार्थ मुंबई भेजने की योजना कर रहा है.

Maharashtra | The NCB-Mumbai has apprehended two key drug peddlers, and seized 286 kg of high-grade Ganja worth 3.5 crores, in a major crackdown on drug smuggling. A preliminary investigation hints at the involvement of an inter-state drug syndicate. pic.twitter.com/NDnSMjODMf

