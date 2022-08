पाकिस्तान से आया था 26/11 जैसे हमले की धमकी वाला मैसेज, मुंबई पुलिस चीफ का खुलासा

नई दिल्ली: आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर से 26/11 जैसे आतंकी हमले होने की धमकी मिली है. यह धमकी पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई है. मुबंई ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस (Mumbai Traffic Police Control) को एक व्हॉट्सप मैसज पर धमकी देते हुए कहा गया कि मुंबई में एक बार फिर से 26/11 की तरह हमला होने वाला है. इतना ही नहीं इस व्हॉट्सप मैसेज में कुछ संदिग्धों की फोटो और नंबर को भी शेयर किया गया था.

इस धमकी भरे मैसेज के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर (Mumbai Police Commissioner Vivek Phansalkar) ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बीती रात मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को कुछ मैसेज मिले, जिसमें आतंक फैलाने की बात करते हुए धमकी दी जा रही थी. जो मैसेज आया उसमें धमकी देने वाले के कुछ सहयोगियों का भी जिक्र किया गया जो कि भारत में सक्रीय हैं.

Correction: Phone number from India could be hacked from Pakistan. Crime branch started investigations to trace the number. In this context, registration of a case is underway at Worli* PS in Mumbai. We’re sharing all the information we have so far with ATS Maharashtra: Mumbai CP

