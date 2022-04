सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा गिरफ्तार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) को लेकर हंगामा जारी है. इस बीच अमरावती से सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति व विधायक रवि राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई मुंबई के खार पुलिस स्टेशन की तरफ से की गई. दरअसल राणा दंपति ने मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर ‘मातो श्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. इसके बाद से शिवसेना के नाराज कार्यकर्ता नवनीत राणा के आवास के बाहर जमा हो गए. इस दौरान कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों से भिड़ गए.

विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा पर U/S 153(A), 34, IPC r/w 37(1) 135 बॉम्बे पुलिस एक्ट के खिलाफ खार पीएस में मामला दर्ज किया गया है. दोनों को खार स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था. आगे की जांच खार पीएस द्वारा की जा रही है.

वहीं दूसरी तरफ अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी है और कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और संजय राउत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120 बी, 143, 147, 148, 149 , 452, 307, 153ए, 294,504,506 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

#WATCH | Maharashtra: Amravati MP Navneet Rana & her husband MLA Ravi Rana arrested. The duo has given a written complaint to Mumbai Police, requesting to book CM Uddhav Thackeray, Shiv Sena leaders Anil Parab, Sanjay Raut & all 700 people who were present outside their residence pic.twitter.com/HAIGfryYHC

— ANI (@ANI) April 23, 2022