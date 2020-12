नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुम्बई पुलिस ने कसी कमर, ड्रोन से होगी मुम्बई की निगरानी

नए साल के मौके के मद्देनजर मुम्बई पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजामात के लिए कमर कस ली है। इस मौके पर पूरी मुम्बई की सड़कों पर करीब 35 हजार पुलिस के जवानों सहित सीआरपीएफ की तीन कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान पूरी मुम्बई ड्रोन कैमरे की निगरानी में रहेगी,जिसके जरिये आला अधिकारी हर इलाके में नजर रखेंगे।मुंबई और आसपास के शहरों में नए साल का जश्न जोर-शोर से मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव जैसे जगहों पर पहुचते हैं, पर इस बार यह संभव नही हो सकेगा क्योंकि कोरोना काल मे नियमो का पालन हो इसके लिए मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। कोरोना से बचने के नियमों जैसे social distancing, mask warring, gathering of people not more than 4 का पालन हो, इसके लिए मुंबई के सभी पर्यटक स्थलों पर मुंबई पुलिस के 35 हजार से ज्यादा जवानों के साथ साथ SRPF, RAF, Riot control force और QRT (क्विक रेस्पॉन्स टीम) की समुचित मात्रा में तैनाती होगी। इतना ही नही, इन इलाकों में द्रोण कैमरे से मुंबई की निगरानी भी की जाएगी। चूंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी वारदातें भी देखने को मिली हैं इसलिए मुंबई पुलिस के जवानों और पैरामिलिटरी फोर्सेज की तैनाती के अलावां भी एंटी ईव टीसिंग squad की भी तैनाती की जाएगी।मुंबई के फाइव स्टार होटलों से लेकर रिसोर्ट और ढाबों तक नए साल की पार्टियों का आयोजन होता है। कई बड़े आयोजनों में तो बॉलीवुड के नामचीन सितारें भी शामिल होते हैं लेकिन इस साल ये सभी आयोजन रात 11 बजे यानी नए साल के स्वागत से पहले खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल होटलों, पब्स व भीड़ भाड़ वाले अन्य संस्थानों को 11 बजे तक ही चालू रखने का आदेश दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।हर साल मुंबई में बोट पार्टी और टेरेस पार्टी के भी आयोजन किये जाते रहे हैं पर इस बार कोरोना के कारण ये सभी आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस की नजर उन सभी लोगों पर होगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे।