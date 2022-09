मुंबईः दाऊद इब्राहिम का सहयोगी रियाज भाटी को 1 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में भेजा

मुंबई. डरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के सहयोगी और गैंगेस्टर रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार किया था. क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटोर्शन सेल ने लंबे समय से फरार चल रहे भाटी को मुंबई के अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया था. पुलिस भाटी की 14 दिनों की हिरासत मांगेगी. भाटी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट के साथ मिलकर बिजनेसमैन से फिरौती मांगी थी. मुंबई के वर्सोवा थाने में सलीम कुरैशी उर्फ ​​सलीम फ्रूट और रियाज भाटी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक रियाज भाटी और सलीम फ्रूट ने अंधेरी के एक बिजनेसमैन से जुए में हारे हुए 62 लाख रुपए धमका कर मांग रहा था. बिजनेसमैन के पास उस वक्त पैसे नही थे, इसलिए सलीम फ्रूट ने उसकी गाड़ी छीन ली. सलीम फ्रूट ने गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए लगाई और 32 लाख के लिए बिजनेसमैन को छोटा शकील के नाम से धमकाने लगा. कुछ दिनों बाद जब NIA ने सलीम फ्रूट को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया, तब रियाज भाटी पीड़ित बिजनेसमैन से फ्रूट की तरफ से धमकाकर पैसे मांगने लगा. इसके बाद बिजनेसमैन ने वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

Maharashtra | Mumbai Police to seek 14-days custody of underworld don Dawood Ibrahim’s aide Riyaz Bhati who was arrested from Mumbai’s Andheri area late last night: Police

