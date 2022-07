आसमानी आफत से मुंबई हुई बेहाल, ताबड़तोड़ बारिश का दौर फिलहाल थमा, लेकिन...

मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी में बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है. सोमवार से शुरू हुई बारिश ने मंगलवार को मुंबई में विकराल रूप धारण कर लिया. निचले इलाकों में भयानक जलभराव हो गया. ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. कम से कम 4 सबवे बंद करने पड़े. बारिश का असर ट्रेनों पर भी पड़ा. हालांकि बुधवार की सुबह थोड़ी राहत रही. मुंबई और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश नहीं है. सब कुछ सामान्य है. लेकिन ये राहत कब तक रहेगी, ये देखना होगा. मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके भारी बारिश की चेतावनी दी है.

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को शहर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बारिश हुई. सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपनगरीय इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. बांद्रा में 139 मिमी, मोरल में 136 मिमी, चेंबूर में 145 मिमी, विखरोली में 164 मिमी और घाटकोपर में 138 मिमी बारिश हुई. अखबार के मुताबिक, माटुंगा, हिंदमाता, किंग्स सर्कल और गांधी मार्केट में बाढ़ जैसा नजारा हो गया. हर तरफ पानी ही पानी था. भारी बारिश की वजह से ठाणे के मुंब्रा बाईपास रोड के पास भूस्खलन हो गया. घाटकोपर के पंचशील नगर में भी लैंडस्लाइड हुआ. बारिश के शहर में 11 दीवारें गिरने, 12 पेड़ गिरने की भी शिकायतें मिलीं.

#WATCH | Maharashtra | Two people drowned after they went to take a bath in a pond in Mumbai’s Dahisar area. One of the bodies has been found and a search operation underway for the other: Mumbai Fire Brigade (MFB) pic.twitter.com/WIOs1tRZNk

