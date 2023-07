मुंबई. मुंबई में बृहस्पतिवार को लगातार बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों के साथ-साथ दक्षिण मुंबई में मरीन लाइन्स के पास रेल पटरी पर जलभराव हो गया और शहर के कुछ हिस्सों में सड़क यातायात धीमा रहा. नगर निकाय ने मरीन लाइन्स और कुछ अन्य स्थानों पर पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया. यात्रियों ने चर्च गेट और मरीन लाइन्स स्टेशनों के बीच पटरियों पर जलभराव की शिकायत की, लेकिन पश्चिम रेलवे ने कहा कि ट्रेन सेवा बाधित नहीं हुई. बारिश और सड़कों पर गड्ढों के कारण कुछ इलाकों में यातायात धीमा रहा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुंबई केंद्र ने मुंबई एवं पड़ोसी रायगढ़ जिले में बृहस्पतिवार को बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कुछ स्थानों अत्यधिक भारी बरसात होने का अनुमान व्यक्त किया है.

