Pained to know about the loss of lives in Malad Wall Collapse incidence. My thoughts are with families who lost loved ones & prayers for speedy recovery of injured.

₹5 lakh will be given to the kin of deceased.#MumbaiRains

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 2, 2019

#MumbaiRains : Ground floor of Kailash Parbat Society in Kurla East submerged, after intense spell of rain in the area. pic.twitter.com/x8xFtwxAt8

— ANI (@ANI) July 2, 2019



Due to heavy rain forecast in Mumbai even today by IMD, People are advised to stay indoors unless there is any emergency.#MumbaiRainsLive #MumbaiRainsLiveUpdates #MumbaiRains

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 2, 2019



#Mumbairains Would like to announce and confirm that tomm 2nd July 2019 has been declared as holiday ,for all schools( public & private ) in Mumbai , Navi Mumbai, Thane , kokan areas ! Stay safe ! @mybmc @Dev_fadnavis @CMOMaharashtra

— ashish shelar (@ShelarAshish) July 1, 2019



Maharashtra: 3 dead & 1 injured after wall of National Urdu School collapsed at around 12:30 am today in Kalyan, following heavy rainfall in the area.

— ANI (@ANI) July 2, 2019



Heavy to Very Heavy rains expected in Mumbai & MMR in the next 3 days as per intimation received from IMD.

I request Mumbaikars to check weather updates & plan the day accordingly.



Take care, stay safe & reach out to us at @MumbaiPolice for help #MumbaiRainsLive #MumbaiRains



— CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) July 1, 2019



#MumbaiRains: Railway tracks submerge at Sion railway station, after heavy rains in the area. pic.twitter.com/BxqWp30ENU

— ANI (@ANI) July 2, 2019



Mumbai Airport PRO: SpiceJet SG 6237 Jaipur-Mumbai flight overshot runway yesterday while landing at Mumbai Airport. All passengers are safe, no injuries reported. #Maharashtra pic.twitter.com/hEULogZHr4

— ANI (@ANI) July 2, 2019

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के बाकी हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए 'आफत' बन गई है. पिछले कई दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते कभी ना थमने वाले मुंबई शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है. सड़कों पर पानी भर गया है तो रेलवे स्‍टेशन और रनवे भी इससे खासे प्रभावित हुए हैं. यही नहीं, घर और दुकानों में पानी के घुसने से हालात और बेकाबू हो गए हैं. जबकि लगातार हो रही बारिश से दीवार गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ऐसी ही एक घटना में 14 लोगों की मौत हो गई तो 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं. यह घटना मलाड ईस्ट के पिंपरीपाड़ा इलाके की है. वहीं,मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.इस घटना में घायल हुए लोगों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुट गई है और मलबा हटाया जा रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अम्बेगांव में स्थित सिंहगड कॉलेज की दीवार गिरने से कई लोग चपेट में आ गए. यह हादसा रात करीब 1:15 बजे हुआ.मलाड की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,' मलाड में हुई दुर्घटना में गई जानों को लेकर वह दुखी हैं और सभी परिवारों के साथ हैं. सभी घायल लोगों के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं. सभी मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.'मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है और इसे देखते हुए सरकार ने 2 जुलाई को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-ऑफिस बंद रखने का फैसला किया है. बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) की ओर से कहा गया है कि आज (2 जुलाई) सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. इसके साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को भी बंद रहेंगे.मलाड के अलावा मुंबई के कल्याण में भी एक दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है. जबकि कुछ दिन पहले पुणे के कोंडवा इलाके में एक इमारत की चहारदीवारी ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई थी. मजदूरी कर रहे ये सभी लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी.मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, 'मुंबई और आसपास के इलाके में मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. हम मुंबईवासियों से अपने दिन की प्लानिंग करने से पहले मौसम के अपडेट्स चेक करने की सलाह देते हैं. अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें.'बारिश के कहर को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने भी कुछ छोटी और लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी हैं. रेलवे की ओर से करीब आठ मुख्य ट्रेनों को रद्द किया गया है. इसके अलावा हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है.बहरहाल, विरार, पालघर और नालासोपारा स्टेशनों पर जलभराव के चलते 16 अप और डाउन मेन लाइन ट्रेन्स को अन्य स्टेशनों पर रोका गया है और वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. ट्रेन संख्या 12904, 22904, 22928,12962, 12902, 19208, 19218, 22944,12928, 12264, 19424, 12450,19020, 59442, 12298 और 12268 को कई स्टेशनों पर रोका गया है. इनके अलावा आठ ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिनमें गाड़ी संख्या 12922, 59024, 12009, 22953, 59038, 59440, 69164 और 69174 शामिल हैं.मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार रात एक बड़ा हादसा होने से बच गया. दरअसल जयपुर से मुंबई आई स्पाइस जेट की फ्लाइट लैंडिंग के समय रनवे एरिया में फिसल गई. विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. वहीं, बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट का मुख्य रनवे बंद कर दिया गया है.इससे पहले रविवार रात सूरत कस्टम एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. दरअसल भोपाल से सूरत आई स्पाइस जेट की फ्लाइट लैंडिंग के समय रनवे एरिया से फिसलकर रनवे एंड सेफ्टी एरिया (रेसा) में चली गई. हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन विमान के पहिए वहां मौजूद कीचड़ में धंस गए, जिसके कारण विमान रुक गया. सभी 47 यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया था.ये भी पढ़ें- भारी बारिश से बेहाल हुई मायानगरी, लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर