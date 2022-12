मुंबई: भारतीय नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत मोरमुगाओ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को याद आए मनोहर पर्रिकर

मुंबई: भारतीय नौसेना में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में स्वदेश निर्मित P15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत ‘मोरमुगाओ’ को शामिल किया गया. इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें. इस खास अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने इसे मील का पत्थर बताया है.

समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरमुगाओ के निर्माण करने वालों को हार्दिक बधाई दी और कहा, “भारत मे निर्मित होने वाले युद्धपोत में से यह एक है. यह कमीशनिंग महानायकों को श्रद्धान्जलि है. इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि इस युद्धपोत की आधारशिला उनके समय मे रखी गई थी.

Mumbai | INS Mormugao, a P15B stealth-guided missile destroyer, commissioned into the Indian Navy in the presence of Defence Minister Rajnath Singh, CDS Gen Anil Chauhan, Navy chief Admiral R Hari Kumar and other dignitaries. pic.twitter.com/f6YGsPNqRB

— ANI (@ANI) December 18, 2022